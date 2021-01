Lancement de la Semaine des métiers du numérique du 25 au 29 janvier

C’est pourquoi, pendant la Semaine des métiers du numérique, de nombreuses actions sont organisées dans les agences Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez les retrouver sur la page dédiée sur pole-emploi.fr/BFCDes métiers bien distinctsS’intéresser aux métiers du numérique, c’est se pencher à la fois sur les métiers du secteur numérique à proprement parler (informatique, systèmes d’information, télécommunications, réseaux) et à ceux qui contribuent à la numérisation croissante des autres secteurs.De forts besoins en recrutementLes principaux enjeux dans ce secteur aux excellentes perspectives de croissance sont le recrutement et la fidélisation des salariés.En termes de métiers et de compétences, les besoins portent notamment sur le développement informatique, l’analyse de données massives, la cyber-sécurité, les solutions de stockage de données type cloud, mais aussi les métiers liés à la communication, au marketing et aux réseaux sociaux.Ainsi, du côté des profils recherchés, les ingénieux, cadres et responsables informatiques figurent toujours en bonne place, tout comme les techniciens.De plus, la plupart des emplois, tous secteurs confondus, nécessitent et nécessiteront de plus en plus de compétences numériques.Ainsi la maîtrise des compétences numériques peut devenir un véritable outil d’insertion et un levier d’accès à l’emploi, particulièrement dans le secteur du numérique. Parmi les compétences techniques les plus demandées figurent en première place l’informatique (85,9%). Les compétences en pilotage de projet (51, 8%) ou en achat et en vente (42,2%) sont également très recherchées.L’autonomie (57,3%), la rigueur (49,6%) et le travail en équipe (42%) sont les compétences comportementales les plus recherchées par ces mêmes entreprises. D’autres compétences comportementales comme le sens de la communication, la capacité d’adaptation.Retrouvez le témoignage de l’entreprise Helix Developpement spécialisée dans les services numériques à destination du monde agricole, ainsi que le témoignage d’une demandeuse d’emploi qui a pu améliorer ses compétences numériques, grâce au Pass Aptic : c’est ICI !