Un Grand Cormoran photographié en Saône et Loire, après avoir parcouru plus de 1060 kilomètres

Il a au moins 11 ans et il a été bagué en Allemagne, précise Joël Minois, président de l'AOMSL.

Un adhérent de l’AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire) a observé un Grand Cormoran bagué sur la Saône au sud de Mâcon, au quai des Marans, indique Joël Minois, président de l'AOMSL.

«Rien d’étonnant à voir un Grand Cormoran, l’animal est assez fréquent dans nos régions, mais là où les choses deviennent intéressantes c’est que la lecture de la bague apprenait que ce cormoran était allemand. Interrogé, le Beringungszentrale Hiddensee (centre de baguage allemand) a répondu que le Grand Cormoran en question avait été bagué à Schwedt-sur-Oder, dans le land de Brandebourg à l’est de Berlin le 20 mai 2010, qu’il avait été repéré le 13 septembre 2010 à Braunsen dans le land de Hesse à 466 kilomètres de son lieu de baguage, puis le 17 juillet 2020 à Anklam dans le Mecklembourg (entre Berlin et la mer Baltique) à 427 kilomètres du point d’observation précédent et enfin le 21 janvier 2021 quai des Marans à Mâcon à 1063 kilomètre d’Anklam».

Pour Joël Minois, «ce Grand Cormoran a donc au moins 11 ans. On ne sait pas ce qu’il a fait entre 2010 et 2020 mais les distances séparant les points d’observation montrent qu’il n’a pas peur des voyages !»Le spécialiste des oiseaux conclu : «On ne sait pas bien si une dizaine d’années est un grand âge pour le Grand Cormoran mais cela ne l’a pas empêché de parcourir plus de 1000 km pour venir visiter le chef-lieu de notre département». La Saône-et-Loire confirmant qu'elle est donc très hospitalière.

(Photo Dominique Morieux)