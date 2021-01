AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BRANDICOURT née DUMERGER

LE CREUSOT, MONTCENIS, CHÂTENOY-LE-ROYAL



Nathalie Tison,

sa nièce ;

Marie-Reine et Robert Auduc,

sa sœur et son beau-frère ;

Michel Rey,

son beau-frère ;

Jean-François et Adrienne Brandicourt,

son beau-frère

et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BRANDICOURT

née DUMERGER

survenu le 20 janvier à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 28 janvier 2021 à dix heures trente en l'église Saint-Eugène.

La famille rappelle à votre souvenir

Gérard

son époux, décédé le 23 octobre 2020 et remercie tout le personnel de l'EHPAD de Montcenis pour sa gentillesse et son dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.