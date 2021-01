BEAUVEAU DE LA SECURITE - Jérôme Durain parmi les deux représentants du Sénat

Jérôme Durain sera l'un des deux représentants du Sénat

Une grande concertation nationale consacrée à la police et la gendarmerie sera lancée le 1er février par le Premier ministre Jean Castex. Cette consultation s'étalera sur quatre mois et portera sur huit thèmes, dont le lien police-population, le maintien de l'ordre, l'utilisation des images, l'encadrement et la formation.

Des syndicats de police et de gendarmerie, mais également des parlementaires et des représentants des maires de France seront invités à participer à des tables rondes. C’est à ce titre que Jérôme Durain a été désigné pour y participer, au regard du travail effectué depuis plusieurs semaines sur la Loi sécurité globale.

L'objectif pour le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est « d'aboutir à sept ou huit propositions très fortes ».

Le sénateur Jérôme Durain fera un point régulier de situation sur ce Beauvau de la sécurité.