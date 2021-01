Une signalétique sur les camions de propreté urbaine pour jouer la carte de la pédagogie

Face aux comportement automobilistes bien trop souvent tendancieux, le service de propreté urbaine de la ville de Chalon a opté pour une signalétique sur ses véhicules, jusqu'alors absente.

Pour la quarantaine d'agents municipaux du service de proprété urbaine de Chalon sur Saône, la mise en sécurité est une tâche quotidienne, d'autant plus lorsque vous oeuvrez aux premières heures de la journée, face à des automobilistes dont la patience n'est pas la qualité première. En lien avec le service communication de la ville et Dodille Publicité, la dizaine de véhicules du service arbore désormais une signalétique adéquate permettant de rappeler si besoin était, "que la vitesse moyenne d'une balayeuse est de 6 km/h" et "on ne parle pas des laveuses" rappelle M. Garnier, Directeur du service, en présence de Gilles Platret.

Ce sont quelques 150 kilomètres de voiries urbaines qui sont arpentés par le service de propreté dont on l'oublie trop souvent l'ensemble des zones artisanales et commerciales du secteur. Le service appelé communément "SPU" nettoye quotidiennement les 27 canisites de la ville de Chalon, entretient et approvisionne les 50 distributeurs de sacs à déjections et ses 200 000 sacs distribués par an, mais aussi les 1000 corbeilles à papiers, les parcs à sapins à l'issue des fêtes de fin d'année ou encore l'entretien des fontaines à eau de la ville de Chalon sur Saône.

Une mise à l'honneur de ces agents qui oeuvrent au bien commun par tous les temps et dont l'importance stratégique n'est pas à démontrer.

L.G