CORONAVIRUS - Emmanuel Macron déjoue tous les pronostics et dit non au reconfinement

Prenant par surprise toutes les rédactions parisiennes, c'est un Conseil de Défense éclair qui s'est tenu ce vendredi soir, avec des annonces aussitôt formulées par le Premier Ministre.

Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre un éventuel reconfinement, Emmanuel Macron semble jouer la carte politique plutôt que celle du sanitaire. Allant à l'encontre d'un grand nombre de recommandations médicales et sanitaires formulées par un certain nombre de professionnels de santé et de spécialistes, le Président de la République a fait le choix de renforcer le couvre-feu et de bloquer les frontières. Dès dimanche, les frontières françaises seront bloquées. Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m² seront fermés en France dès dimanche. Jean Castex a toutefois prévenu que "les prochains jours" seraient "déterminants" pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures. En attendant, les contrôles du respect strict des mesures sanitaires seront renforcés.





L.G