Lucile et le domaine Lagarde à Rosey, le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Agée de 25 ans, Lucile s'est lancée dans le pari, de réaliser l'envie de ses parents et de produire son propre vin. Le domaine Lagarde est née. Et déjà les premiers millésimes proposent des notes subtiles qui ont de quoi vous ravir...sans compter que côté porte-monnaie, le domaine n'est pas gourmand. Le coup de coeur du jour.

L'ancien prieuré du XVIe siècle de Rosey reprend vie au fil des années (racheté en 2017 après de très nombreuses années d'abandon) et on le doit à la famille Lagarde et surtout à Lucile qui vient de s'installer en qualité de viticultrice. Aux côtés de ses parents Jean-François et Chantal, Lucile a décidé de chambouler le quotidien de la famille qui produisait jusqu'alors du raisin sans aller au bout du cheminement. "C'est un de mes rêves que ma fille réalise" lance Jean-François qui avoue une certaine fierté de voir le nom Lagarde s'afficher au fil des bouteilles qui sortent du domaine.

Disposant de 35 hectares, Lucile entourée de toute la famille commercialise désormais pas moins d'une dizaine de nectars issus du domaineavec des cépages qui vont de l'aligoté, au Mercurey en passant par les Montagny. Du côté du Prieuré de Rosey, ce sont même 3 hectares qui ont été plantés et qui donneront d'ici quelques années. Au total, la Maison Lagarde commercialise 6 blancs, 3 rouges et 1 crémant avec des prix qui vont de 6,50 pour l'Aligoté à 14,50 euros pour le Mercurey Blanc.

Forte de son expérience à l'étranger, Lucile a très bien intégré les nouvelles modalités de consommation et entend faire le pari de l'oenotourisme et s'appuyer sur son côté unique à Rosey. Parallèlement, la famille Lagarde met en avant toutes les techniques respectueuses de l'environnement et tend vers le label Haute Valeur Environnementale. Enherbement, effeuillage des vignes sont autant de pratiques totalement intégrées sur le domaine.

Pour notre part, on gardera en bouche la très belle prestation du Clos de Chenôves en Bourgogne-Côte Chalonnaise, commercailisé à 9,50 euros la bouteille. Un rapport qualité/prix qui a le mérite d'être souligné alors qu'un peu partout les prix sont partis à la hausse.... et qualité garantie !

N'hésitez pas à solliciter le domaine à [email protected] pour toute visite et/ou dégustation /06 26 53 19 23

Domaine Lagarde - 2 rue du Treuil - 71390 ROSEY ( attention vérifiez bien votre GPS... un 2 rue du Treuil existe aussi à Saint-Désert ! Pour trouver le domaine Lagarde, c'est simple il suffit de trouver l'église du village !)

Laurent Guillaumé