L'antenne chalonnaise de la Protection Civile veut s'inscrire dans un nouveau dynamisme

Avec une année vraiment pas comme les autres, la Protection Civile s'engage sur un terrain visant à développer ses activités.

Avec 80 à 90 adhérents, la Protection Civile de Saône et Loire et notamment ses antennes chalonnaise et Louhannaise entend s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Tatiana Piejak, bénévole de l'association, confie "l'arrivée de nouvelles recrues notamment au printemps dernier avec plus d'une dizaine de nouveaux", à l'image de Grégory, jeune quinquagénaire qui a décidé de franchir le pas. "J'ai toujours eu le souci de l'autre mais l'année que nous traversons nous oblige à faire des choix à aller plus loin dans nos convictions" confie le "jeune" bénévole.

"Développer nos équipes et ses branches, c'est le sens de la mission qu'on se donne. On recherche toutes les personnes motivées et dynamiques. Pour l'âge ? il suffit d'avoir 18 ans minimum !" souligne Tatiana.

Ce samedi, à l'occasion des portes-ouvertes de l'antenne chalonnaise située rue de la Trémouille à Chalon sur Saône, et malgré la COVID, des contacts ont pu être noués, "sans doute parce que chacun a pris la mesure de l'importance des solidarités dans cette année pas comme les autres".

Au printemps, les bénévoles de la Protection Civile ont été par exemple sollicités à Saint-Marcel afin de venir en appui aux EHPAD, "en soutien quotidien aux équipes, mais aussi en soutien psychologique des résidents". Aujourd'hui, les équipes sont sur le terrain dans les centres de vaccination de Tournus et de Branges.

Si vous souhaitez donner un peu de temps aux autres, c'est le moment de vous rapprocher de la Protection Civile - 03 85 21 80 84- permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8H à 12h. Contact www.saone-et-loire.protection-civile.org

L.G