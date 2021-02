La boucherie-charcuterie La Chalonnaise rouvre ce mardi avec son plein de nouveautés à la Citadelle

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Paulo Ribeiro et son épouse Catarina peuvent avoir le sourire aux lèvres après une année 2020 vraiment pas comme les autres. La boucherie-charchuterie située au 15 de la rue de la Citadelle fermée pour travaux depuis 15 jours rouvre ce mardi matin aux horaires habituels. Et toute l'équipe vous attend avec de nouveaux services et nouvelles prestations. Tout a été refait à neuf à la vitesse de l'éclair après avoir mis la main sur le salon de coiffure qui jouxtait la boucherie. Murs cassés, espace bien aéré... La Chalonnaise a plus que doublé sa surface d'accueil mais aussi tout le laboratoire afin de garantir toujours plus de qualité et de diversité à sa clientèle, qui attend de pied ferme la réouverture.

Paulo met en place également un service de traiteur, suite aux très nombreuses sollicitations pendant cette période COVID. Le besoin étant ce qu'il est, ce sont donc de nouvelles prestations qui seront proposées dès demain. A noter également, la présence d'un rayon dédié aux produits portugais mais aussi l'idée de proposer très rapidements des mets Portugais très demandés.,

Bref, le sourire est bien au rendez-vous et la famille Ribeiro attend avec frémissement le plaisir de retrouver tous les fidèles.

Laurent Guillaumé