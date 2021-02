Deux réunions publiques du Grand Chalon annoncées.... sur YouTube

Le 4 février à 19H30 et 20H30 ... animées par Dominique Juillot.

Compte tenu de la crise sanitaire, le Grand Chalon organise 2 réunions publiques sur la chaine You tube du Grand Chalon



Elles auront lieu Jeudi 4 février 2021 et seront animées par Dominique JUILLOT, 1er Vice-Président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme



Pour suivre en direct ces échanges, connectez-vous :

à 19h30 pour la révision du Plan local d'urbanisme intercommunal ( PLUi ) ;

à 20h30 pour l'élaboration du Réglement local de publicité intercommunal (RLPi) ;



Pour participer en direct et commenter, pensez à créer en amont votre compte Youtube.



Retrouvez plus d'informations sur le site internet du Grand Chalon, à la rubrique Urbanisme :

https://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme.html