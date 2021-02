27 morts sur les routes de Saône et Loire en 2020... contre 48 en 2019

La mortalité des “65 ans et plus” est très élevée.

On dénombre 5 piétons tués en 2020, contre 5 en 2019, 2 en 2018 et 2017.

La baisse constatée de 44 % de la mortalité routière en Saône-et-Loire entre 2019 et

2020 est plus importante qu’à l’échelle nationale.

La situation doit continuer à faire l’objet d’une attention soutenue de l’ensemble des services et partenaires (forces de l’ordre, service départemental d’incendie et de secours, préfecture, direction départementale des territoires et gestionnaires de voirie) ainsi qu’une implication sans faille tant sur le volet de la prévention qu’en matière de répression afin de « Vivre, Ensemble. »

Le bilan détaillé est disponible sur le site Internet des services de l’État de Saône-et-Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr