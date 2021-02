Une nouvelle association chalonnaise est née !

Malgré le confinement, des Chalonnais et grands-Chalonnais ont œuvré pour la création d'une association qui se nomme « Bois Gourmand du Chalonnais ».

Depuis pas mal de temps, disons deux ans, le projet de créer une forêt nourricière sur notre bonne ville de Chalon-sur-Saône germait, grandissait, mûrissait pour finalement prendre forme avec certitude dans les mois qui viennent.

En effet, l'association ACTE (Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique et Citoyenne) a réussi à motiver de nombreux Chalonnais, dans le cadre de l’opération « À vous d'inventer la ville » initiée par la Municipalité. Des habitants ont soutenu l'idée de l’implantation d'un jardin-forêt urbain aux Prés Saint-Jean.

Rien de mieux que la création d’une association dédiée entièrement à cette initiative pour la mener à bien.

Voilà, c'est fait !

Alors quels sont ses objectifs ? Ils sont définis ainsi dans ses statuts :

« Cette association a pour objet d'installer et faire vivre en zone urbaine ou péri-urbaine du Chalonnais, des systèmes forestiers autonomes, produisant des plantes comestibles afin de rendre la production accessible à la population, de créer du lien social et développer une sensibilisation et une formation à la biodiversité et à sa préservation. »

Le premier projet qui sera porté par l'association, c'est la plantation d'un espace nourricier autour de la Maison des Associations, aux Prés Saint-Jean, en collaboration avec les habitants, les écoles, les structures du quartier, les espaces verts municipaux...

Mais nous espérons bien que d'autres communes du Grand Chalon partageront avec nous l'envie ou la nécessité de développer cette belle initiative.

Pour nous joindre ou nous rejoindre :

tél : 06 89 08 17 83

Adresse mail : [email protected]

Facebook - @boisgourmand.chalonsursaone