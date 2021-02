Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, nommée au comité de pilotage sur la future composition du CESE

Cécile Untermaier fait partie des trois députés (1 LREM, 1 Modem, 1 PS et apparentés), désignés par le président de l’Assemblée nationale pour siéger au sein du comité de pilotage indépendant chargé de faire des propositions au Gouvernement sur la future composition du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

La loi organique du 15 janvier 2021 relative au CESE a modifié son rôle mais aussi sa composition (diminution du nombre de ses membres de 233 à 175), afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile.

A l’issue du grand débat national, le Président de la République avait souhaité lui confier un rôle central dans le développement de la démocratie participative en lui conférant des missions nouvelles en matière d’organisation de conventions citoyennes, en facilitant sa saisine par voie de pétitions et en conférant à ses avis un poids plus important en matière économique, sociale et environnementale.

Le comité remettra un rapport relatif à la composition du Conseil avant le début de la mandature, qui sera également rendu public.