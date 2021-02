Entre Saône et Thalie, Saint Rémy doit faire face à la crue.

Inexorablement la Saône et la Thalie continuent de monter et d’envahir rues, jardins, caves, maisons comme elles ont l’habitude de le faire à chaque crue dépassant le seuil d’alerte.

Intempéries, manteau neigeux important dans le Jura et le Doubs, températures clémentes, tous les ingrédients sont réunis pour une forte activité hydraulique. A l’annonce de l’importante montée des eaux de la Saône et de la Thalie, Florence Plissonnier Maire de la commune a mis en place une cellule de crise pour porter assistance aux habitants dont les maisons seront ou sont déjà inondées. Les riverains des deux rivières ont été contactés par la mairie.

Ce mercredi après-midi Florence Plissonner, quelques adjoints et Germain Dessertine responsable des services techniques se sont rendus dans les quartiers touchés par la crue où les agents techniques s’afférent à mettre hors d’eau meubles, matériels et tout ce qui peut être relevé. Nous avons pu constater le travail réalisé chez Monsieur et Madame Bailleux où l’eau envahit la cave et risque certainement d’inonder les pièces à vivre. De même que chez Monsieur et Madame Joly qui habitent juste à côté où il y avait eu 29 cm d’eau dans la maison lors de la crue de 2001. Un gros travail pour les agents des services techniques de la ville, il faut tout mettre en hauteur et installer des passerelles pour accéder chez ces personnes. Ces habitations sont proches du carrefour du Pont Paron dont la rue des Charreaux est déjà coupée par les eaux de la Thalie.

L’équipe municipale est allée voir les maisons situées derrière la zone commerciale Californie qui sont inondées à chaque crue un peu importante de la Saône. La mairie surveille de très près l’évolution de la crue et garde un contact avec les habitants concernés. Dans cette zone commerciale, les magasins risquent fort de subir l’inéluctable montée de l’eau. La Saône affichait 6,23m à 17h00 ce mercredi 03 février 2021 et la montée se poursuivra encore jeudi 04. Pour mémoire, cotes atteintes 6,93m en 1983 et 7,16m en 2001.

Toutes les personnes ayant besoin d’aide ou d’assistance en cas de montée de l’eau due à la crue de la Saône ou de la Thalie peuvent appeler la mairie ou contacter les services de secours des pompiers.

C.Cléaux