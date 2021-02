Le Diocèse d’Autun lance sa campagne 2021 du Denier de l’Eglise

« Vous aussi faites grandir l’Eglise », la collecte du Denier de l’Eglise en Saône et Loire commence en ce mois de février afin de poursuivre la mission qui est sienne

Il a appartenu à Monseigneur Benoit Rivière, évêque du Diocèse d’Autun, de présenter aux économes des différentes paroisses, réunis à la Maison Diocésaine de Saint Désert, la nouvelle campagne de collecte du Denier de l’Eglise pour 2021. Un lancement qui a lieu tous les ans dès février au vu du bilan de l’année écoulée.

L’Eglise catholique ne vit que de dons. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican, seule la générosité des donateurs, catholiques ou Amis de l’Eglise permet de mener à bien sa mission qui, comme le rappelle Monseigneur Rivière, « est une mission d’Amour qu’elle tient du Christ son seul Pasteur. »

Un thème avec un appel

Pour cette année 2021 le thème « Vous aussi faites grandir l’Eglise » a été retenu pour l’ensemble des diocèses de France. En s’appuyant sur la très enrichissante et passionnante Encyclique du Pape François sur l’écologie « Laudato si » ( Loué sois-tu) invitant le monde à réfléchir sur son avenir, sur celui de cette humanité qui n’est autre qu’une maison commune ou chacun à sa place, comme peut l’être une famille humaine. Un texte fort qui démontre combien et surtout en cette période difficile que nous vivons, il est nécessaire d’avoir une fraternité communicative positive. Qui mieux que l’Eglise peut soutenir un tel appel ? Un saint a su communiquer son enthousiasme à cette fraternité, il s’agit de Saint François d’Assise, auquel Monseigneur Rivière tient aussi à associer sainte Claire.

Porter un message

Cette pour cela que la communication du diocèse d’Autun s’est axée sur ce saint pour porter le message pour aider l’Eglise à poursuivre sa mission auprès de tous, que ce soit pour les célébrations des moments de la vie ( baptême, mariage, funérailles, éveil de la Foi, etc, …), sans oublier la messe du dimanche.

Ou encore de poursuivre l’Evangélisation en portant la Bonne Nouvelle à travers ses temps de partage et de rencontre au sein des paroisses; les aumôneries dans les écoles, les hôpitaux ou les prisons sans oublier d’aller à la rencontre des personnes éloignées de la Foi.

Mais aussi pour son écoute et son accueil auprès de celles et ceux qui ont le plus besoin de réconfort lors d’un deuil, d’une personne âgée, malade ou isolée. L’Eglise est très souvent présente auprès des plus fragiles de notre société.

Quelques chiffres

Toute cette mission d’Eglise repose sur les 136 prêtres du diocèse dont 45 sont retraités, mais aussi sur les 75 laïcs en mission ecclésiale et les 4 séminaristes actuels, sans oublier les nombreux bénévoles agissant au sein des Paroisses ou des différentes associations caritatives.

Si l’on doit parler chiffre, il faut savoir que le traitement mensuel d’un prêtre est de 1000 €. Ainsi en donnant 50€ vous assurez un jour de traitement pour ce prêtre. Avec 100 € vous assurez deux jours de formation d’un séminariste et avec 250 € vous offrez un mois de complément de pension à un prêtre aîné et sur dernier point l’Eglise a pour vocation d’être aux cotés de ses prêtres jusqu’au dernier jour leurs vies.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la collecte 2020 est en légère hausse ( 2 301 491€), soit un don moyen de 226 €. Une analyse qui peut se faire par le fait d’un léger transfert lié aux conditions sanitaires de la pandémie actuelle en ayant vu une diminution importante des autres ressources que sont les quêtes aux différents offices ou encore pour le Casuel ( dons pour des messes ) impactant un complément de revenus pour les prêtres entre autres. C’est la raison pour laquelle la Conférence des Evêques de France a mis en place une plateforme nationale de quête ( www.quetecatholique.fr)

Soutenir l’Eglise

Cette campagne de collecte du Denier se fera une nouvelle fois avec trois appels, ce mois de février 2021, au printemps et en automne, avec également un campagne par courrier pour informer de nouveaux donateurs potentiels ou bien relancer d’anciens donateurs absents depuis quelques années, sans oublier l’utilisation du réseau social Facebook dans un mois de décembre propice à faire des dons en cette période.

Monseigneur Benoit Rivière de conclure : « Vous qui aimez l’Eglise je vous invite à poursuivre cette mission de la faire grandir. Etre saint ce n’est pas nécessairement réalisé des choses extraordinaires, c’est le plus souvent, prier et vivre son quotidien simplement, dans la patience et la générosité. L’Eglise ne peut grandir que par vous, grâce à vous et je vous remercie pour votre don et je prie pour vous et vos proches. »

JC Reynaud

Comment donner à l'Eglise

Par chèque. Par prélèvement.

Sur Internet : formulaire de saisie en ligne depuis le site du diocèse d'Autun www.autun.catholique.fr/don (carte bancaire)

Deux bornes "Don" sont expérimentées à la Proisse Saint Just à Chalon sur Saône

Contacts diocésain du denier :

Frédéric Chastenet de Gery, Econome diocésain Tel : 03 85 86 97 30, courriel : [email protected]

Stéphanie Perreault, Secrétariat de l'Econome Tel : 03 85 86 97 22, courriel : [email protected]