Quand les problèmes perdurent la patience a ses limites. Le coup de gueule d’un riverain à Châtenoy le Royal.

Il y a deux ans un problème de branchement électrique s’est produit Allée des Myosotis quartier du Tillet. Une boite de dérivation était défectueuse, de ce fait une habitation n’avait plus d’électricité. Le gestionnaire du réseau est intervenu et a rétabli l’alimentation électrique. Quelques jours plus tard, nouvelle panne et nouvelle intervention du gestionnaire qui a supprimé la boite de dérivation. Il a raccordé directement les branchements au réseau et a protégé ces branchements par un simple morceau de plastique.

La mairie, via les services techniques, en a été informée. Information non suivie d’effet car à ce jour rien n’a été fait pour remettre en état et sécuriser le branchement. Cette situation est inquiétante car voilà des branchements électriques soumis aux intempéries, le morceau de plastique, avec le temps, est partiellement ouvert ce qui rend l’installation dangereuse.

Le gestionnaire des réseaux électriques a obligation d’entretenir et maintenir les installations en conformité, il en va de la sécurité de tous.

C.Cléaux