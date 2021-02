CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - La très drôle surenchère entre Marie-Guite Dufay, Gilles Platret et Julien Odoul

2021 l’année de la Franche-Comté en Bourgogne – Franche-Comté ? On pourrait presque le croire au regard des déclarations d’amour formulées par la Présidente Marie-Guite Dufay, dont la candidature en juin prochain ne semble guère faire de doutes, et ses deux opposants bourguignons de souche, Gilles Platret et Julien Odoul.