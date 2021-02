AVIS DE DECES - Madame Arlette DUC

GIVRY



Emmanuel Bove,

Bruno et Evelyne Bove,

Florence et Emmanuel Bove-Baudras, Nathalie et Laurent Bove-Saez ;

ses enfants ;

Alexandre, Valentin,

Marie-Aure, Clémence, Matthieu, Mariette ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Sacha, Milan, Léon, Joanni,

ses arrière-petits-enfants ;

M. et Mme Jacques Duc et leurs enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette DUC



survenu à l'âge de 82 ans.

La cérémonie civile se déroulera le mardi 9 février 2021 à dix heures trente au cimetière de Givry. Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.