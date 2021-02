6 millions d'euros pour pérenniser les lignes de fret dans le Morvan

Les financeurs de ces travaux sont l’Etat (2 M€), la Région Bourgogne-Franche-Comté (1,7 M€), le Conseil départemental de la Nièvre (300 K€), SOUFFLET Agriculture (620 K€), LAFARGE (600 K€), EIFFAGE via Carrières et Matériaux (600 K€), AXEREAL (180 K€), la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan (3 K€), la Communauté de Communes de Tannay-Brinon-Corbigny (3 K€), la Communauté de Communes des Bertranges (2 K€), la Communauté de Communes du Haut Nivernais Val d’Yonne (2 K€) et SNCF Réseau.

Les lignes fret du Morvan desservent 4 industriels. LAFARGE transporte chaque année 40 000 tonnes de granulats, et EIFFAGE 150 000 tonnes. SOUFFLET et AXEREAL exploitent également ces lignes fret pour transporter respectivement chaque année 50 000 tonnes et 193 000 tonnes de céréales.

Grâce au soutien des 12 partenaires, cette démarche gagnant-gagnant contribue à développer le fret mais également l’activité industrielle et économique du territoire.