Pas de fête de foraine cette année à Chalon sur Saône...

Comme il fallait s'y attendre, l'annulation de la fête foraine, l'une des principales de Saône et Loire est tombée officiellement ce dimanche, même si dans l'arrière-cour, tous les acteurs savaient pertinemment que le couperet allait tomber. Lucas Baudot qui officie bénévolement en tant que chargé de communication de la fête foraine a délivré ce dimanche un message poignant.

La crise sanitaire aura provoqué une multitude de dégâts collatéraux. Le divertissement est touché au plus haut point. L'événement annuel tant attendu par les passionnés, les amateurs, les familles, les forains... n'aura pas lieu pour la première fois depuis l'existence de la plus grande fête de la région. Après le carnaval, c'est au tour de la fête foraine de subir le même sort imposé par un paradoxe gouvernemental incompréhensible depuis le début de cette crise sanitaire :

- Manège en plein air avec nombre de places limitées NON

- Train, bus fermés et bondés OUI

- Restaurant de 50 personnes NON

- Fête foraine en plein air NON

- Magasin fermé et bondé OUI

- Salle de cinéma de 100 personnes NON

La restauration, l'événementiel, la culture, le divertissement...etc...sont touchés... Nous sommes "non essentiels"... employer cette formule dénigrante, c'est sous-estimer le divertissement préféré des Français(es)... Toutes les mesures sont pourtant prises et respectées à la lettre par les forains(es) afin d'assurer un moment de divertissement et de plaisir dans la vie des français(es) qui en ont tellement besoin : marquage au sol, désinfection des harnais après chaque passage, gants, masques, nombre de places limitées au sein de chaque attraction...

Malgré toutes ces mesures prises et la preuve que les fêtes foraines ne sont responsables d'aucun cluster, les fêtes foraines -dont la nôtre- sont annulées...