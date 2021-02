Réouverture de la galerie commerciale de la Thalie à Chalon sur Saône dès ce mardi matin

Le bon sens aura tranché grâce à la mobilisation de l'association des commerçants de la Thalie et de la CPME Saône et Loire.

La décision préfectorale est tombée ce lundi soir. La galerie commerciale de la Thalie pourra donc réouvrir ce mardi matin suite à un travail acharné de l'Association des commerçants de la Thalie et de l'organisation patronale de la CPME auprès des services de l'Etat. "C'est l'écoute des services de la Préfecture qui a tranché et on salut la bienveillance préfectorale sur ce sujet" confiait, tout ému, Damien Giraud, Secrétaire Général de la CPME, interrogé par info-chalon.com. C'est bien la situation particulière de la Thalie et surtout la fermeture ferme et définitive mais aussi l'impossibilité d'une réouverture de la surface occupée anciennement par Conforama, qui aura décidé du reste.

Les commerçants pourront donc reprendre leurs activités à quelques jours de la Saint-Valentin. Comme quoi, le travail, les échanges entre services et acteurs économiques auront payé, bien plus que les acharnements dogmatiques.

L.G