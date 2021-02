AVIS DE DECES - Josette BLANCA née THOLLIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Philippe et Jocelyne,

son fils et sa compagne ;

François et Angélique,

son petit-fils et son épouse ;

Nolhan et Manon, ses

arrière-petits-enfants chéris;

et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Josette BLANCA

née THOLLIN

survenu le 29 janvier 2021, à l'âge de 83 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 10 février 2021 à neuf heures quinze, au crématorium de Crissey.

Pas de fleurs.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de ses parents

Monsieur et Madame THOLLIN

et de son époux

François

Une collecte de dons sera organisée au profit de la recherche contre le cancer.