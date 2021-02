Pour la Saint Valentin, pensez à lui faire plaisir tout en douceur et en gourmandise

Découvrez une offre spéciale info-chalon en magasin !

Vous découvrirez chez Jeff de Bruges, une collection sous le signe de l’Amour. Pour votre Valentin, votre Valentine, ou pour vous faire plaisir : Un cœur chocolat noir 60% de cacao, avec de délicieuses amandes caramélisées, des éclats de nougat, des graines de courges grillées pour le croquant et pour apporter une touche de douceur fruitée : des groseilles lyophilisées. Vous trouverez également de jolies idées cadeaux et présentations de toutes tailles et dès 2.50€.

Vous pouvez personnaliser votre cœur avec le message que vous souhaitez, ce qui donnera à votre cadeau tout son sens.

Pour remercier les lecteurs d’info-chalon, vous recevrez un cadeau avec le code promo ‘INFOCHALON’ lors de votre passage en caisse. (Offre valable jusqu’au 13/02/2021)

Vous pouvez également utiliser nos services de click & collect et de livraison par coursier en nous contactant ou en vous rendant directement sur le site https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-chalon-sur-saone

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h.

Publi-information