Eden Park fête l’amour !

Venez découvrir les offres de la Saint-Valentin !

Eden Park, à Chalon-sur-Saône, la marque au petit nœud papillon rose qui a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui se met à l’heure de la Saint Valentin afin que vous puissiez offrir les plus belles preuves d’amour à l’être aimé !

Depuis 33 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté.

Avec Eden Park rendez-vous avec l’élégance !

Eden Park, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 tél 03 85 44 94 34.

(image d'archive)

Publi-information