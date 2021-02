Les logements Seniors à disposition en juillet 2021

La Résidence Seniors gérée par la commune de Châtenoy-le-Royal verra ses premiers locataires arrivés en juillet 2021, si la chantier continue à être dans les temps.

Lors du vote du Budget Principal de la commune ce lundi 8 février 2021 il a été voté également un budget spécifique pour les logements Seniors en cours de finition de cette construction avenue Mozart. Un programme initié en 2019, par la commune de Châtenoy-le-Royal uniquement. Elle voit la construction 25 logements de type T3 (18) et T2 (7) des logements qui seront attribués uniquement à des Seniors résidant déjà sur la commune. La preuve d’un réel besoin en la matière avec de très nombreuses demandes qui seront analysées en commission.

Il est bon de rappeler le cout total de cet investissement qui est de 4 282 237,23 €/HT. Un montant du Marché de travaux de 3 919 999,70 € la différence étant les frais annexes propres à ce genre d’investissement pour 362 237,53€. Les subventions sont apportées par le Grand Chalon, la Région, le Département, la Carsat à hauteur de 1 190 867,20 €. L’emprunt complétant le financement. Le budget a été adopté à la majorité, la liste d’opposition s’est abstenue. Cet ensemble immobilier sera géré par la commune tant pour les attributions que pour l’encaissement des loyers et de l’entretien des bâtiments et des espaces.

Au regard de ce vote du budget spécifique, le Conseil Municipal a voté le montant des loyers qui seront demandés aux bénéficiaires, à savoir pour un T2 de 55 m2 le loyer proposé est de 555 € et pour un T3 de 65 m2, le loyer est de 600€.

A noter que dans ces prix de loyer les charges sont comprises (eau, électricité, chauffage) à hauteur estimée de 50€. La commune prenant en charge l’entretien des bâtiments et des espaces communs, ainsi que la taxe des ordures des ménagères. La révision du loyer se fera chaque année au 1er janvier, selon l’indice de référence des loyers (IRL) et la première révision sera applicable à partir du 1er janvier 2023. Une année de loyers (hors charges) serait de l’ordre de 161000 €.

Le maire Vincent Bergeret se dit très satisfait de voir sa commune répondre à un besoin et surtout à une nécessité au regard d’une population qui est de plus en plus vieillissante : « Nous avons des personnes âgées qui se retrouvent seules ou en couple dans des habitations ou la construction se faisait sur plusieurs niveaux en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Aujourd’hui les enfants sont partis et souvent la maison n’a pas été conçu pour une vie sur un même niveau. Notre Résidence Seniors permettra d’avoir un autre confort de vie en étant tout de plein pied et surtout d’être pour certains moins isolés. C’est un devoir que nous avons auprès de nos aînés aujourd’hui et pour l’avenir. »

Un espace très bien situé puisque proche du Centre Berlioz et de sa Bibliothèque municipale; du terrain de boules, de la Maison de Santé Multidisciplinaire, de la salle des fêtes, de la Poste , de la Place du Marché et des commerces alentour.

Une visite des lieux sera organisée au printemps pour les personnes souhaitant faire candidature à ces logements.

JC Reynaud