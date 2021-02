Covid-19 : les hôpitaux passent en "organisation de crise"

Une circulaire enjoint les établissements de se réorganiser au plus vite, en augmentant le nombre de lits et en déprogrammant des opérations, selon une information dévoilée ce dimanche par le JDD.

Il s’agit d’une circulaire du ministère de la Santé, datée du vendredi 12 février 2021, et signée par la direction générale de la santé (DGS) et celle de l’offre de soins (DGOS). Comme en mars et en novembre 2020, la nouvelle circulaire vise à mobiliser les hôpitaux et cliniques. Cette organisation de crise doit être mise en œuvre dans chaque Région, quel que soit le niveau de tension hospitalière, et doit être opérationnelle dès le jeudi 18 février , insiste le document publié par le JDD. Les nouveaux variants sont particulièrement au coeur de toutes les inquiétudes même si pour le moment, le gouvernement se refuse d'évoquer la piste de reconfinements, même localisés.