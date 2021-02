Coronavirus : dès lundi, les salariés pourront manger à leur bureau

Un décret assouplissant la réglementation sur les pauses repas dans les entreprises est paru dimanche au Journal officiel pour permettre aux salariés de manger dans des locaux dédiés au travail, afin de limiter les risques de contamination par le coronavirus.

Un décret qui vise à assouplir les conditions pour les établissements recensant plus de 50 salariés. Et uniquement si le local de restauration habituel «ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19», selon le décret. Dans les établissements de moins de 50 salariés, où il est déjà possible par dérogation de manger dans des locaux dédiés au travail, les employeurs pourront aussi décider d'installer «un ou plusieurs» nouveaux emplacements de restauration, si le lieu habituel «ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique».

Attention, pour rappel, le protocole en vigueur souligne la distanciation obligatoire de 2 mètres depuis le mois de janvier.