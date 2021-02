Les enfants de la maison de loisirs de Champforgeuil font leur carnaval

Carnaval et ses déguisements, une tradition qui se veut un moment festif pour les enfants, a pris une autre tournure cette année.

La maison de loisirs de Champforgeuil qui accueille les enfants pendant ces vacances d’hiver a, malgré les conditions sanitaires, voulu donner aux enfants le plaisir de se déguiser et faire leur carnaval.Céline Cerqueira et les animateurs, animatrices du centre de loisirs ont soigneusement étudié et préparé ce vendredi de carnaval afin qu’il se déroule dans les conditions respectant les règles sanitaires en vigueur.

Contrairement aux années précédentes, les enfants étaient séparés en plusieurs groupes et répartis dans différentes salles, une pour les petits loups, une pour les grenouilles, une pour les dauphins et une autre pour les ados. Jeux, danse, maquillage, musique, les enfants ont retrouvé le temps d’une journée la joie et le bonheur qu’apporte carnaval, il ne manquait plus que les confettis et les manèges pour faire encore plus vrai ! Tout ce petit monde était déguisé y compris les personnes qui animaient cette journée.

Le nombre total d’enfants inscrits étant supérieur à la capacité d’accueil préconisée par les mesures gouvernementales, la maison des loisirs fera la même activité carnavalesque la semaine prochaine pour que d’autres enfants puissent profiter de cette belle initiative.

C.Cléaux