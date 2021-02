Un chèque de 5000 € remis par  ̏les Amis de l’église St Just˝ de Fontaines à la fondation du patrimoine.

La municipalité de Fontaines, l’association ̏les Amis de l’église St Just˝ et la fondation du patrimoine ont signé une convention de souscription pour la restauration de l’église.

Afin que chaque personne puisse constater l’importance des travaux déjà réalisés sur l’église Saint Just, la matinée a débuté par une visite. Christian Botussi de l’association était le guide et donnait des explications sur la vie, les modifications dont le monument a été l’objet au cours de ses 700 ans d’existence et sur les travaux terminés et à venir. L’ensemble des personnes présentes se sont retrouvées dans la salle Saint Hilaire de Fontaines ce samedi matin pour une cérémonie en toute simplicité. Laurent Demouron Président de l’association ̏les Amis de l’église St Just˝ a remis un chèque de dons de 5000 € à Elisabeth Gilbert déléguée départementale de S&L de la Fondation du patrimoine, en présence de Nelly Meunier-Chanut Maire de Fontaines, Stéphane Ménégon Chargé de mission de la Fondation en Bourgogne-Franche-Comté, Gilles Fraisse architecte du patrimoine. Par mesure de précaution en cette période de crise sanitaire il n’y avait que quelques adjoints et élus de la commune de Fontaines et quelques membres de l’association ̏les Amis de l’église Saint Just˝.

Après les discours et la remise du chèque, les participants ont assisté à une projection de photos préparée par Jean-Claude Bos adjoint en charge de ce dossier sur la restauration de l’église. Ce diaporama retraçait les travaux entrepris depuis le 24 Août 2020. Il a présenté les différentes tranches de travaux et surtout mis en évidence ceux restant à faire. Les travaux répartis sur plusieurs années ont été découpés en trois tranches. Actuellement se termine la première tranche, il reste les enduits sur le chœur, la reprise du plancher à l’intérieur du clocher. Le clocher, le chœur et la charpente sont restaurés. La deuxième tranche va comprendre la réparation du toit de laves côté sud, des travaux de maçonnerie et enduit plus de la serrurerie. La dernière tranche sera consacrée aux vitraux, aux stalles et à la statue polychrome.

Aucun investissement de travaux ne peut se faire sans les fonds nécessaires et la restauration d’une église du XIIIème siècle, même si c’est un chef d’œuvre architectural, représente une lourde charge pour une commune de la taille de Fontaines. Madame le Maire, à la fin de cette cérémonie, rappelait que ce projet a pu se concrétiser grâce à une convention de souscription signée par la municipalité, ̏les Amis de l’église Saint Just˝ et la Fondation du patrimoine. Sans le soutien financier de la DRAC, du Conseil départemental et du Conseil régional, la commune n’aurait pas pu supporter le financement.

Il ne faut pas oublier, comme le soulignait Laurent Demouron dans son discours, la générosité des donateurs et le bienfondé de la souscription.

C.Cléaux