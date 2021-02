AVIS DE DECES - Monsieur Maurice CHARDONNAY

SEVREY, OUROUX-SUR-SAÔNE



Madame Henriette Chardonnay, son épouse ;

Christian et Sylvie Chardonnay,

Didier et Monique Chardonnay,

ses enfants ;

Agnès et Mickael, Mélanie, Maxime et Anaëlle,

ses petits-enfants ;

Anaël et Amaury,

ses arrière-petits-fils ;

Roger et Josette Perraut, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses nièces et neveux ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice CHARDONNAY



survenu le 11 février 2021, dans sa 92e année.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 18 février 2021 à 15h00 en l'église de Sevrey.

Maurice a rejoint son petit-fils

Benjamin

disparu en 2014,

ainsi que son frère

Robert

et sa sœur

Odette