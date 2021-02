AVIS DE DECES - Madame Ginette SIMONAZZI née LOUIS

Patrick et Marie-Thérèse, Joëlle et Alain,

Martine et François,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Gérard et Eliane Louis,

son frère et sa belle-sœur

et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette SIMONAZZI

née LOUIS

survenu le 12 février 2021, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 16 février 2021, à quinze heures trente, en l'église de Saint-Marcel.

Ginette repose à la chambre funéraire Paccaud, à Saint-Marcel.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Korian La Villa Papyri de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement et rappelle à votre souvenir

André

son époux, décédé en 1986,

Sandrine

sa petite-fille, décédée en 2010.