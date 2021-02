Modernisation automobile et aéronautique : Trois entreprises de Chalon sur Saône retenues

Meca Modele à Givry, Escofier et Pinette à Chalon sur Saône et FPT à Bourbon-Lancy vont bénéficier du dispositif «France Relance». Le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte s'en félicite.

«Je suis très heureux que les entreprises de Saône-et-Loire MECA MODELE 71 de Givry, ESCOFIER TECHNOLOGIES et PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE de Chalon-sur-Saône et FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE de Bourbon-Lancy puissent bénéficier des Fonds de modernisation et de diversification des filières Automobile et Aéronautique portées par l'Etat et le Gouvernement pour développer leurs activités innovantes et leurs investissements d'avenir», s'est félicité Rémy Rebeyrotte, lundi soir, dans un communiqué.





Les entreprises retenues en Saône-et-Loire :

Projet « AIDE MECA MODELE 71 »

MECA MODELE 71 – PME

Givry (71) – Bourgogne Franche Comté

MECA MODELE 71 est spécialisée dans l’étude et la fabrication de moules prototypes et séries pour l’injection plastique et pour le moussage (sièges automobiles, isolation moteur). Elle travaille en majeur partie pour les constructeurs et équipementiers automobiles implantés en Europe. Le projet « AIDE MECA MODELE 71 » consiste à développer une nouvelle activité d'injection plastique et à garantir à l’entreprise d’être autonome sur ses commandes de pièces injectées. Ces investissements dans de nouvelles machines et outils de production (presses électriques, robots,…) plus modernes permettront à l’entreprise d’être être plus performante et compétitive et ainsi pouvoir conquérir de nouveaux marchés.









Projet « ESCOFIER »

ESCOFIER TECHNOLOGIES – ETI

Chalon sur Saône (71) – Bourgogne Franche Comté

Appartenant depuis 2009 au groupe Galilé, l’entreprise Escofier est spécialisée dans la fabrication de machines de formation à froid des métaux. Le site de Chalon-sur-Saône est fort d’un savoir-faire unique et bénéficie d’une image d’expert du roulage à froid en France et à l’international. De la phase de conception de prototypes jusqu’à la production de masse, la société offre des solutions complètes clé en main

Le projet « ESCOFIER » vise la diversification de l’entreprise en proposant de nouveaux produits pour le marché de la production des véhicules électriques.

Il comprend 2 volets :

• Un volet R&D concernant le développement d’une machine-outil innovante permettant de rouler des cannelures de grande dimension (pièces de transmission de véhicules électriques)

• Un volet investissement pour acquérir une rectifieuse permettant de fabriquer les outils de la future machine de roulage de pièces de grande dimension.

Il s’agit là d’un projet stratégique pour l’entreprise qui lui permettra de proposer des machines et des outillages adaptés à la production de pièces pour véhicules électriques.









Projet « FPT-BLY »

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE – Grande entreprise

Bourbon Lancy (71) – Bourgogne Franche Comté

FPT Industrial conçoit, développe, construit et vend des moteurs, des transmissions et des essieux. Le site historique de Bourbon-Lancy, premier employeur de Bourgogne, est un acteur majeur dans la production de moteurs industriels (camions, tracteurs, bateaux...) à travers le monde.

Le projet vise à augmenter la capacité productive des motorisations gaz sur le site qui est aujourd’hui le seul à produire toute la gamme lourde du groupe. L’introduction d’une nouvelle technologie de banc de test de contrôle permettra de répondre aux demandes croissantes des clients sur les nouvelles motorisations 100% gaz naturel les plus puissantes du marché.







Projet « TIFAANI »

PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES – PME

Chalon-sur-Saone (71) – Bourgogne Franche Comté

Pinette P.E.I. conçoit et fabrique des équipements de formage et de tests de pièces hautes performances en matériaux légers contribuant à la réduction de consommation de carburant et d’émission de CO2.

Le projet consiste en l’étude du procédé et la réalisation d’une presse robotisée équipée de capteurs intelligents et de traitement des données pour le formage de composites thermoplastiques.