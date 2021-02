CAMPAGNE DE VACCINATIONS : L'ARS réfute l'affirmation de TF1 selon laquelle la Saône-et-Loire serait moins soignée que d'autres départements

A la suite du reportage diffusé dans le JT de 20 heures de TF1 ce dimanche 14 février et laissant entendre que le département de Saône-et-Loire est sous-doté en vaccins, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté tient à apporter les précisions suivantes



Le reportage se fonde sur les quantités de vaccins livrées depuis le niveau national.

Or l’ARS procède justement à des redéploiements réguliers de doses entre territoires pour lutter contre les disparités, redéploiements dont il n’est pas tenu compte dans les calculs présentés.

A titre d’exemple, aucune livraison nationale de vaccin Moderna n’est intervenue en Saône-et-Loire. Pourtant, ce sont bien 2 400 doses de ce vaccin qui ont été mises à disposition des centres de vaccination du département en février, par redéploiement de doses livrées initialement dans d’autres départements.

De même, 3 510 doses de vaccins Pfizer initialement livrées dans d’autres départements de la région ont été redéployées vers la Saône-et-Loire depuis le mois de janvier dernier, toujours dans un objectif d’équité territoriale.

Le travail de l’ARS vise à assurer une mise en commun à l’échelle régionale des doses reçues dans les départements de la région, pour que la vaccination puisse s’y dérouler à un rythme le plus équitable possible.

Ainsi, pour évaluer l’équité territoriale de la vaccination, mieux vaut se fonder sur la répartition des vaccinations effectivement réalisées que sur le lieu de première livraison des vaccins.

Ces données montrent que la Saône-et-Loire n’est pas en retard, elle est même légèrement en avance sur le reste de la France : les données de vaccination publiées lundi font état au niveau national de 2 294 208 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, soit 3,5% de la population nationale. En Saône-et-Loire, 24 557 personnes ont reçu au moins une dose, soit 4,5 % de la population.





