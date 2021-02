Quand tout le personnel d'un grand magasin Chalonnais se mobilise autour du handicap!!!!

Le principe est simple.... après les fêtes de Noël et les cadeaux déballés, sensibiliser ses enfants autour du handicap et leur proposer de faire cadeau d'un jouet, une peluche, un jeu dont ils ne se servent plus......

Un grand merci à Émilie Sorek et Anthony Thomas, employés Decathlon, d'avoir géré la collecte de tous ses jouets dont j'ai pu, accompagné de Jean Francois, prendre possession fin janvier.

Merci aussi à Anthony De Magalhaes de l'association le "Monde bleu 71" de m'avoir confié cette mission cette année.

Il en était l'instigateur en janvier 2020.

Après avoir été triés, nettoyés, valorisés, ils ont été distribués aux résidents de nos établissements et à d'autres établissements ( IME l'Orbize a Saint Rémy, IME Georges Fauconnet à Virey le Grand et L'IME de nos amis Les Papillons Blancs du Breuil.

Association Les Papillons Blancs de Chalon sur Saône, Louhans et leur région.