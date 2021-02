CORONAVIRUS - Vers un allègement des contraintes sanitaires ?

Selon plusieurs parlementaires, le président de la République envisage prendre une décision dans 10 à 15 jours.

Le Chef de l'Etat n'a guère le choix que de lâcher un peu l'emprise qui pèse drastiquement sur la vie des Français depuis plus d'un an maintenant. La stratégie du fameux "stop and go" a montré toutes ses limites, et ce d'autant plus que l'addition pour le budget de l'Etat dépasse tous les pronostics avec des centaines de milliards engagés, sans compter l'impact demain sur la vie économique, certes, mais aussi et surtout le coût social et physique en devenir. Selon plusieurs sources, le chef de l'Etat a demandé de travailler sur une sortie du tunnel alors que le printemps pointe son nez. La phase de redoux météorologique enclenchée risque de soulever une situation qui sera de plus en plus incontrolable socialement. Les indicateurs sanitaires allant vers le mieux, il va donc falloir aller vers le scénario du "vivre avec" et s'en donner les moyens.

L.G