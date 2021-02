Vendredi soir, pour gagner 202 millions d'euros à l'EuroMillions, il fallait miser sur le 4, le 12, le 25, le 46 et le 48, et pour les deux bonnes étoiles le 7 et le 12...

Personne n'ayant trouvé la bonne combinaison, c'est un jackpot record de 210 millions d'euros qui sera en jeu mardi 23 février. De quoi faire rêver, avec une chance sur 140 millions de gagner.