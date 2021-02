AVIS DE DECES - Monsieur José Georges DUPERRON

SAINT-MARCEL, LANS, OSLON, CRAVENCÈRE (32)



Marie-France et Dominique Goyot,

José et Patricia Duperron,

Christophe et Mylène Duperron,

ses enfants ;

Anthony, Alexandra, Adeline et Brice, Jonathan,

ses petits-enfants ;

Sasha, Soline,

ses arrière-petites-filles ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur José Georges DUPERRON



survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu jeudi 25 février à quinze heures quinze en la salle omniculte du Crématorium de Crissey.

José repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Jacqueline

son épouse décédée en 2015.