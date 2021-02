AVIS DE DECES - Madame Arlette LEHECKA née PERRUSSON

CHALON-SUR-SAÔNE



Lydia et Ali Kahit ;

Luc et Patricia

Lehecka ;

Maryse et Pascal

Dauvillaire ;

Serge et Sylviane Lehecka ;

Line Perreaut et Thierry

son compagnon,

ses enfants ;

ses douze petits-enfants chéris et leurs conjoints ;

ses quatorze arrière-petits-enfants adorés ;

Alegria et Jean-Pierre Perreaut ;

ses neveux et nièces ;

les familles Perrusson,

ses frères et belles-sœurs,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Arlette LEHECKA

née PERRUSSON

survenu le 15 février 2021, à l'aube de ses 89 ans.

Ses obsèques religieuse seront célébrées le jeudi 25 février 2021, à dix heures quinze, en l'église de

Sainte-Thérèse.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Mireck LEHECKA

décédé en 1981.

Cet avis tient lieu de faire-part.