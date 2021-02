Attention avec la douceur hivernale, les chenilles processionnaires sortent

Elles apprécient particulièrement les pins noirs.

Avec le radoucissement de ces derniers jours, les chenilles processionnaires se réveillent, et vous devriez rapidement voir ces colonies arpenter le sol ou les murs. Elles se déplacent exclusivement en colonie comme l'indique son nom. La prudence est de mise notamment pour les animaux, à cause de leurs poils urticants. Pour les humains, de fortes réactions allergiques sont régulièrement signalées. Par vent, il est plus prudent de s'éloigner des colonnes de chenilles, les poils pouvant être allergisants à plusieurs mètres. Les chenilles processionnaires apprécient tout particulièrement les pins noirs d'Autriche, mais il n'est pas rare de les voir dans d'autres espèces de conifères.