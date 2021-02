Depuis plus de deux mois, à Lux, il attend qu'on répare un poteau électrique

Il livre un coup de gueule et attend l'intervention d'Enedis.

"Fidèle lecteur d'info chalon, je me permets de vous envoyer mon "coup de gueule". La scène se passe à Lux rue Joseph Bonnin précisément, un poteau du réseau électrique (changé il y a 3 ans) menace de tomber sur la route depuis le 28 Décembre 2020. il n'est retenu que par les fils téléphoniques et la fibre. les voisins ont aussitôt contacté Enedis, qui après 3/4 d'heure d'attente musicale a bien voulu répondre. la réponse fût claire: il y a plus urgent sur le réseau! La mairie de Lux a elle aussi contactée plusieurs fois Enedis mais pas plus de succès. alors depuis un mois on attend... je pense qu'Enedis interviendra le jour où le poteau va tomber et tout arracher, fils électriques et téléphoniques... si par chance il ne tombe sur personne...

où est-il le temps, où EDF (à l'époque) avait des bureaux ouverts au public, où l'on était accueilli par une personne qui essayait de résoudre notre problème au plus vite avec le soucis du service public... mais ça , c'était avant !!!!!!!!!!"

Christophe