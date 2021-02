DEPARTEMENTALES - Les communistes chalonnais lancent un appel à toutes les volontés

En vue des élections départementales fixées aux 13 et 20 juin prochains. les communistes chalonnais lancent un appel en vue de créer des synergies.

"C'est un appel citoyen que nous lançons" ! En présence de Jean-Michel de Almeida, Fabienne Vermorel et Alexandre Bessot, les communistes du Chalonnais ont tenu à adresser un message à destination des "citoyens aux militants associatifs, syndicaux, politiques du Chalonnaiset à leurs organisations, pour construire le projet d'une nouvelle politique départementale de progrès social, démocratique et écologique".

Jean-Michel de Almeida a rappelé les multiples luttes de ces dernières années, soulignant l'importance de joindre les convictions des combats politiques au terrain plus électorale, avec en vue les élections départementales de juin. "On s'est retrouvé dans les luttes pour défendre les services publics, la retraite, l'accès aux soins, le droit des femmes et des migrants, contre la loi de sécurité globale mais aussi la transition écologique".

Les communistes ont attaqué la majorité départementale pilotée par André Accary, reprochant cette "politique de droite qui considère que nos services publics sont un coût qu’il faut réduire alors qu’ils sont la charpente de notre pays ? Comment faire confiance à des élus présentés par des partis liés aux grandes fortunes (Bolloré, Betancour,…), aux marchands d’armes (Dassault, Thalès…), aux plus gros pollueurs, à tous ces grands patrons qui suppriment des emplois en France pour les délocaliser dans les pays à bas coup de main d’œuvre ?". Une rhétorique qui devrait prêter à sourire du côté de Mâcon et de l'actuelle majorité déparmentale.

Une première réunion de travail est annoncée le samedi 27 février de 10h à 12h au au siège de la fédération communiste de Saône et Loire - 30 rue Théodore de Foudras ou par visioconférence ou téléphone (écrire à [email protected] pour obtenir les codes).

"Travaillons à des listes de rassemblement aux services des axes du programme que nous aurons définis ensemble" plaident les communistes chalonnais.

Laurent Guillaumé