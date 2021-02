AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BRÉZIAT

MERCUREY, L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE

Madame Colette Bréziat, son épouse ;

Philippe et Corinne, son fils et sa belle-fille ;

Benjamin,

Gaëlle et son fils Tom,

Clément et Noémie,

Maryne et Antony,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Madame Deladrière, sa belle-soeur ;

Joëlle et Christian,

Hubert et Michèle,

ses neveux ;

la famille Bréziat,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BRÉZIAT

ingénieur des Arts et Métiers CL.50

survenu le 16 février 2021 à l'âge de 89 ans.

Daniel repose à la maison funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Il est parti rejoindre son fils

Pierre-François

décédé le 16 août 2020.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 26 février 2021 à neuf heures quinze au crématorium de Crissey selon les restrictions sanitaires en vigueur.