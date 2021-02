Ce que contient le "Plan 10.000 jeunes" du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur dévoile mardi son "Plan 10.000 jeunes", avec des stages et des contrats d’apprentissage, mais surtout des offres à destination des jeunes des quartiers difficiles. Un moyen pour le ministère de déclencher des vocations et d’apaiser le climat parfois tendu entre la police et la jeunesse.