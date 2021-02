«Notre Région a besoin d’écologie mais certainement pas des Verts !» clame Julien Odoul

Communiqué :

Notre Région a besoin d’écologie mais certainement pas des Verts !

La polémique provoquée par la dernière dinguerie du maire « écologiste » de Lyon, qui a imposé un menu sans viande dans les cantines scolaires, doit sérieusement faire réfléchir sur l’hypothèse d’une gestion ou d’une co-gestion des Verts au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté à l’issue des élections des 13 et 20 juin prochains.

La candidate sortante socialiste, presque déclarée, a fait de l’union avec EELV l’une de ses obsessions en envoyant tous les signaux pour une alliance dès le 1er tour ou une fusion en vue du 2nd tour. A l’occasion de la venue d’Emmanuel Macron en Côte-d’Or ce mardi 23 février, la présidente finissante s’est montrée extrêmement pressante sur le dossier de l’agriculture biologique. Elle a également sorti le gros vert qui tâche en communiquant jusqu’à plus soif sur l’organisation d’un festival des solutions écologiques.

Au-delà des petits accords électoraux, une politique dictée par les fanatiques d’Europe Ecologie Les Verts serait un désastre absolu pour notre région.· La destruction de notre agriculture au profit d’un modèle dit « biologique » qui serait incapable d’assurer l’autosuffisance de notre pays et une rémunération décente de nos agriculteurs ;

· Un nouveau coup de poignard dans le dos de nos éleveurs et notamment de notre filière charolaise avec leur idéologie « anti-viande » qui pourrait être imposée aux lycées de la région ;

· Le grand saccage de la biodiversité et de nos paysages par l’implantation encore plus massive d’éoliennes, véritables arnaques ruineuses et polluantes ;

· L’abandon de tout soutien aux secteurs économiques qui ne seraient pas conformes à leurs objectifs de « transition écologique » et notamment à l’industrie automobile ;

· La discrimination des habitants les plus précaires qui ne pourront pas bénéficier d’aides pour l’achat d’un véhicule électrique ;

· La fin des soutiens et des subventions aux producteurs de sapins du Morvan qui deviendraient des marchands « d’arbres morts » ;

· L’instauration de l’écriture inclusive dans tous les documents de la région pour rendre illisibles les décisions de la collectivité.

La Bourgogne Franche-Comté mérite une écologie du réel, saine et pragmatique, fondée sur la préservation de nos terroirs, de notre exceptionnel patrimoine naturel, de la biodiversité ainsi que la mise en place systématique des circuits courts et du localisme avec notamment un objectif de 100% de viandes et de légumes issus de l’agriculture régionale dans les assiettes des lycéens.

C’est cette vision de l’écologie que le Rassemblement National portera aux élections régionales.

Julien ODOUL

Président du groupe Rassemblement National