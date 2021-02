Formation de moniteurs d’escalade salle de sport Steeve et Christophe Guénot de Champforgeuil.

La ligue Bourgogne Franche-Comté organisait une formation de moniteurs sur structure artificielle d’escalade au gymnase, siège du club d’escalade ̏les lézards au soleil˝.

Yannick Dupin travailleur indépendant, diplômé d’état d’escalade depuis 1998, intervient pour la Fédération Nationale d’escalade/ligue Bourgogne Franche-Comté et à la demande des clubs pour former des moniteurs d’escalade. La formation sur structure artificielle ou sur voies en site naturel n’est pas la même et nécessite deux approches différentes. Malgré l’arrêt des clubs, il est primordial de continuer de former des moniteurs pour être prêt lorsque la ̏voie˝ sera de nouveau ouverte.

Au gymnase de Champforgeuil se tenait une formation d’escalade de 4 jours sur structure artificielle pour grimpeurs. Valentine et Benjamin du club de Mâcon, Olivier de celui de Buxy et Frédéric du club ̏les lézards au soleil˝ de Champforgeuil étaient au pied du mur artificiel pour une formation théorique le matin et la mise en pratique l’après-midi.

Chacun leur tour ils jouent le rôle d’élèves et moniteurs, dans ce deuxième cas ils doivent être capables de conseiller, donner les consignes et la technique à suivre, gérer la préparation et la cordée ou la voie à prendre, juger la condition physique du grimpeur pour sa sécurité.

Pour devenir moniteur d’escalade, la première condition est d’être âgé de plus de 16 ans et il faut avoir un certificat médical d’aptitude, être titulaire de son diplôme de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) et d’avoir un casier judiciaire vierge. Après avoir obtenu son diplôme, il est obligatoire de pratiquer dans un club au minimum 20 h comme stagiaire pour que le diplôme soit validé. Pendant cette période probatoire le nouveau diplômé sera accompagné par un tuteur.

C.Cléaux