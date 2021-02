VACCINATION - Nouvelle suspension des prises de rendez-vous en Saône et Loire

Le vendredi 12 février, la prise de rendez-vous pour la vaccination au mois de mars a été activée via le site Internet Doctolib et la plateforme téléphonique départementale. Elle concerne les plus de 75 ans, les patients vulnérables à très haut risque et les professionnels de santé en Saône-et-Loire.

A ce jour, les plannings sont intégralement réservés jusqu’au 26 mars 2021 pour une première injection dans les dix centres de vaccination du département. Ce sont ainsi 11 282 rendez-vous qui ont été fixés pour les seuls centres de vaccination (première injection). A ce volume, s’ajouteront les vaccinations qui vont intervenir en mars via l’équipe mobile, ainsi que les vaccinations permises par le déploiement chez les médecins de ville du vaccin Astra Zeneca.

Le site Internet Doctolib et la plateforme téléphonique départementale de prise de rendez-vous sont donc suspendus à compter du vendredi 26 février.

Ils rouvriront prochainement, lorsque le volume des doses de vaccin pour le mois d'avril sera notifié par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, permettant de fixer un nombre précis de rendez-vous.

Julien CHARLES, préfet de Saône-et-Loire, tient à rassurer les Saône-et-Loiriens : tous ceux qui souhaitent être vaccinés au titre de la présente campagne pourront l’être.

Depuis l'ouverture des centres de vaccination communaux, 26 085 personnes ont ainsi pris rendez-vous pour se faire vacciner et 14 743 personnes ont reçu une première injection dans les centres de vaccination du département au 24 février.