Fusion annoncée pour les collèges privés du Devoir et de Saint-Dominique à Chalon sur Saône

Au 1er septembre prochain, Jean-Pascal Troubat, actuel directeur du collège de Saint-Dominique, prendra les rênes du Devoir également. Les explications d'info-chalon.com.

A 45 ans, l'ancien professeur de mathématiques, qui avait pris la sucession de Mme Champenois, directrice emblématique du collège Saint-Dominique, va s'inscrire dans une nouvelle étape de sa carrière professionnelle. A la rentrée de septembre prochain, Jean-Pascal Troubat, prendra les commandes des deux collèges privés chalonnais.

Préserver l'identité de chacun tout en générant une nouvelle dynamique

A l'image de la stratégie entreprise sur les lycées privés du Chalonnais, devenus l'Ensemble Saint Charles, les collèges vont s'inscrire dans une dynamique analogue à partir de la rentrée de septembre. Jean-Pascal Troubat aura sous son aile quelques 90 membres du personnel et les destinées des deux établissements chalonnais. A ses côtés, Anne Millon se verra renforcée dans son rôle d'adjointe à Saint Dominique ainsi que Sabrina Simonet au Devoir. La vie scolaire restera entre les mains de Samuel Petit à Saint-Dominique et Matthieu Guenot au Devoir.

Conscients des enjeux qui vont se jouer, le futur directeur des établissements fusionnés entend respecter ce qui fait les forces de Saint Dominique et du Devoir. Pas question de venir altérer les points forts de chacun (sections sports/langues au Devoir ou maîtrise à Saint Dominique sans oublier la classe Envol pour les troubles dys) et tout l'enjeu sera bien évidemment de les conforter, tout en complétant les faiblesses de chacun.

L'heure sera l'occasion de mutualiser les ressources pédagogiques et de faciliter les échanges d'enseignants entre les établissements. Harmonisation et cohérence seront les maîtres mots de la stratégie qu'entend porter la future équipe de direction. D'ailleurs, depuis la rentrée 2020, les deux établissements ont harmonisé un certain nombre de pratiques dont celle des pratiques tarifaires. La question des cantines sera sur la table avec un nouvel appel d'offre lancé qui viendra répondre aux besoins des deux établissements.

Pour les inscriptions de septembre, vous pouvez d'ores et déjà solliciter Jean-Pascal Troubat par courriel à [email protected] ou par téléphone au 03 85 42 41 21

Laurent Guillaumé