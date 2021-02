AVIS DE DECES - Monsieur René MONTROCHER

GIVRY



Pierre et Marie Rose Montrocher,

Martine et Marcel Thibeaudet,

Giséle et Jean Pierre Fevre,

Jean-Francois Montrocher,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René MONTROCHER



survenu le 18 février 2021,

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.

La famille rappelle a votre souvenir la mémoire de son épouse,

Raymonde



décédée en 2017.