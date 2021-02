CORONAVIRUS : La vitesse de diffusion du variant britannique en Bourgogne-Franche-Comté laisse entrevoir une reprise épidémique

Un décalage de dix jours environ étant observé entre la situation épidémique et l’activité hospitalière, cette nouvelle accélération de la circulation virale ne se ressent pas encore sur les prises en charge en établissements de santé, qui accueillent toutefois près de 1 400 patients pour la seule pathologie COVID, ce qui reste considérable.3 753 décès sont répertoriés au sein de ces établissements depuis le début de l’épidémie ; 2 182 décès dans les établissements médico-sociaux.La campagne de vaccination se poursuit dans la région où 147 553 personnes ont reçu une première injection, dont plus de 85 000 ont bénéficié d’une deuxième injection (au 24/02). Près du tiers des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.Depuis ce jeudi, les médecins volontaires peuvent administrer dans leur cabinet le vaccin AstraZeneca à leurs patients de 50 à 64 ans souffrant de comorbidités (plus de 35 000 doses disponibles sur les deux premières semaines de la vaccination en ville).Cette dynamique vaccinale est un moyen de contenir le rebond épidémique, en améliorant la protection des plus fragiles.La diffusion d’un variant plus contagieux nous met au défi d’un renforcement de nos gestes de prévention, pour éviter une nouvelle vague épidémique.Au rang des actions à la portée de tous, l’ARS encourage à augmenter encore le niveau de vigilance collective :- au quotidien et en toutes circonstances, appliquer tous les gestes barrière- au moindre signe évocateur de la COVID ou en cas de contacts à risque : se faire dépister dans les meilleurs délais- respecter scrupuleusement les consignes d’isolement.