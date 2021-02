Quand l’art va à la rencontre des passants

Jusqu’au 12 mars, la Ville de Chalon programme une exposition des photos de Pierre Lacot. Ça se passe à l’Hôtel de Ville, un lieu passant qui appartient à tous les habitants.

Si vous n’avez pas remarqué que la Ville met la photo – et les photographes – à l’honneur, c’est que vous n’ouvrez pas le bon œil ! Le parc Geoges Nouelle, le square Chabas, et maintenant la mairie de Chalon… Autant de lieux passants où cet art va à la rencontre des Chalonnais. Nous sommes dans la cité de Nièpce, que diable !

Le maire, Gilles Platret réitère sa volonté de ne pas baisser les bras devant la pandémie : « Si le contexte sanitaire ne permet pas l’ouverture au public des lieux d’exposition habituels, nous renouvèlerons les espaces où l’art va à la rencontre des Chalonnais. »

Ainsi, les « Rendez-vous du Carmel » auront bien lieu, mais ailleurs. Et depuis le 25 février, ce sont les photographies de Pierre Lacot qui habilleront le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’Hôtel de Ville.

En compagnie de Gilles Platret et Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, l’artiste Pierre Lacot nous invite à découvrir ses œuvres.

Un technicien qui a toujours rôdé autour de l’art



Pierre Lacot est Chalonnais depuis 2019. Il est le portrait de ce qu’il a fait durant sa vie professionnelle – chef de laboratoire médical à Grenoble – et de ce qu’il a aimé – les randonnées en montagne, la sculpture, la couleur enfin, car on le dit « ami de la couleur ». Quel lien entre ces facettes ? C’est comme si le regard aigu du technicien scientifique avait aussi nourri son regard artistique : « Je travaillais en hématologie. Lorsqu’on regarde dans un microscope, on peut s’émerveiller de ce qui est donné à voir. » L’entrelacs des formes et des couleurs, souvent puisées dans la nature, est une composante de ses photos.

Observateur et metteur en scène



« Je ne suis pas un vrai photographe, nuance Pierre Lacot. Mais quand je me promène, j’aime saisir avec mon portable ce qui est laissé de côté, qui échappe au regard. Puis je compose mes photos à partir de plusieurs clichés. » Les photocompositions de Pierre Lacot sont animées d’un même souffle : sortir du néant ce qui est relégué.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Exposition photo Pierre Lacot

Du 25 février au 12 mars 2021, à la mairie de Chalon

Photos en vente (dimensions : 1 m x1,20 m)

Informations :

Instagram de l’artiste

Tél. : 06 78 90 38 18